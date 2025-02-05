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Ворог вдарив ракетою по Одещині: є жертви

Ворог вдарив ракетою по Одещині: є жертви

Ворожа ракета влучила у недобудовану багатоповерхівку у передмісті Одеси / Фото: Олег Кіпер / Одеська ОВА

Під удар потрапили випадкові перехожі, один з яких загинув.

Ввечері середи, 5 лютого, ворог знову атакував Одещину.  Ракета влучила у житлову забудову, яка на цей час ще не була введена в експлуатацію. Під удар потрапили випадкові перехожі.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"В Одеському районі внаслідок російської ракетної атаки по житловому недобудованому будинку загинув чоловік, ще один — у тяжкому стані в лікарні.  Обидва випадково проходили поруч із будинком", - йдеться у повідомленні.

Кіпер додав, що на місці прильоту працюють усі екстрені служби.

Нагадаємо, російські окупанти атакували житловий будинок у Полтаві зранку у перший день лютого. Відомо, що на місці влучання загинуло дві родини з дітьми

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