Ворог вдарив ракетою по Одещині: є жертви

Під удар потрапили випадкові перехожі, один з яких загинув.
Ввечері середи, 5 лютого, ворог знову атакував Одещину. Ракета влучила у житлову забудову, яка на цей час ще не була введена в експлуатацію. Під удар потрапили випадкові перехожі.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
"В Одеському районі внаслідок російської ракетної атаки по житловому недобудованому будинку загинув чоловік, ще один — у тяжкому стані в лікарні. Обидва випадково проходили поруч із будинком", - йдеться у повідомленні.
Кіпер додав, що на місці прильоту працюють усі екстрені служби.
Нагадаємо, російські окупанти атакували житловий будинок у Полтаві зранку у перший день лютого. Відомо, що на місці влучання загинуло дві родини з дітьми.
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