Враг ударил ракетой по Одесчине: есть жертвы

Под удар попали случайные прохожие, один из которых погиб.

Вечером среды, 5 февраля, враг снова атаковал Одесчину. Ракета попала в жилую застройку, которая в настоящее время еще не была введена в эксплуатацию. Под удар попали случайные прохожие.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"В Одесском районе в результате российской ракетной атаки по жилому недостроенному дому погиб мужчина, еще один — в тяжелом состоянии в больнице. Оба случайно проходили рядом с домом", — говорится в сообщении.

Кипер добавил, что на месте прилета работают все экстренные службы.

Напомним, российские оккупанты атаковали жилой дом в Полтаве утром в первый день февраля. Известно, что на месте попадания погибли две семьи с детьми.

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