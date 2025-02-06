Зеленский узнал о Волынской трагедии только когда стал президентом — Дуда

По словам Дуды, Зеленский якобы рассказал ему, что в его школе в Кривом Роге об этом ничего не рассказывали.

Президент Польши Анджей Дуда утверждает, что его украинский коллега Владимир Зеленский узнал события Волынской трагедии 1943 года только когда стал президентом.

Об этом Дуда рассказал в интервью Kanal Zero, передают польские СМИ Dorzeczy и Wiadomosci.

Анджей Дуда отметил, что простого ответа на вопрос о волынском вопросе нет. Польский президент рассказал, что поднимал вопрос Волынской трагедии как с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, так и с действующим Владимиром Зеленским. С первым, мол, эти разговоры "не принесли никаких результатов, кроме кивания головой и обещаний".

Он сказал, что президент Украины Владимир Зеленский узнал Волынскую трагедию только тогда, когда стал президентом.

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"Владимир Зеленский спросил меня, как давно я знал про "волынскую резню" (именно так в Польше называют Волынскую трагедию – Ред.). Я ответил, что в коммунистической Польше об этом официально в школе речь не шла. Я знал эту тему из подпольных материалов, которые мой отец привозил домой, из подпольных книг, с Запада и Америки. Он сказал: "Анджей, я учился в Советском Союзе, в Кривом Роге. Там, откуда я родом, мы на эту тему вообще не говорили, в школе об этом ничего не было", – сказал Дуда.

Также Дуда цинично заявил, что якобы украинцы не хотят признавать, что их предки совершали геноцид.

"Я считаю, что одна из фундаментальных проблем состоит в том, что никто не хочет сказать "да, мой дед и мой отец или мой дед и мой прадед совершили геноцид. Мы находимся в отношениях с убивающей нацией", — сказал Дуда.

Почему Польша предвзято рассматривает события на Волыни 1943 года

Трагический конфликт на Волыни 1943 года, к разжиганию которого могут быть причастны советские диверсанты, польские историки и политики рассматривают отдельно от остальных событий Второй мировой и предвоенного периода.

В частности, говоря о признании вины украинцами, Польша не упоминает о польско-украинской войне 1918-19 годов, предвоенной пацификации украинцев, нападениях на украинские села на Холмщине и Надсянне 1941-1944 годов.

Нападения продолжались и в 1945 году, пока украинское местное население Холмщины, Подляшья, Надсяния и Лемковщины не было депортировано в УССР, а небольшое количество оставшихся украинцев – депортированы в западные регионы Польши 1947 года в ходе операции "Висла".

По мнению ряда украинских историков, нападения на польские поселки совершали и спецподразделения НКВД, одетые как бойцы УПА.

Напомним, что в 2023 году Сейм Польши одобрил скандальную резолюцию о Волынской трагедии, в которой требовал признания вины украинцами и называл территорию западной Украины "Восточными Кресами".

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