В Украине создали аналог российского "Шахеда": воины ВСУ рассказали, зачем

Украинские военные с помощью аналога "Шахеда" учатся сбивать российские дроны. Как это происходит?

Копию вражеского беспилотника, которым Россия терроризирует украинские города, создали отечественные изобретатели. Военные Воздушных Сил говорят: самое сложное - вовремя обнаружить "Шахед". Именно для этого создали специальный тренажер. Имеет его пока только одна летная бригада.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Аллы Пасс.

Увидеть вражеский "Шахед" в ночном, часто еще и облачном небе - еще та удача. И это несмотря на то, что теперь мобильные огневые группы оснащены фонарями, прожекторами, лазерами и тепловизионными подсветками.

"Не так много времени у мобильной огневой группы, чтобы поразить "Шахед" - 10-15 секунд. Потому что он пролетает на высоких скоростях", - говорит оператор беспилотных авиационных комплексов 114 бригады тактической авиации "Меси".

"Месси"

Попасть в цель, говорят военные, не проблема - большинство из них с боевым опытом. Главное, и это самое сложное - "Шахед" вовремя обнаружить.

ТСН показали беспилотный авиационный комплекс "ФТ-1". Точная, только немного уменьшенная, копия "Шахеда", которым Россия терроризирует украинские города.

"Этот комплекс может подниматься на высоту 5 тыс. метров. А «Шахед» 200-300 м - на таких высотах мы тренируемся. По самому комплексу не стреляют, выпускает сзади условную цель на расстоянии 100 м от этого самолетика, и мобильные огневые группы работают уже по имитированной цели", - объясняет "Меси".

Бойцы в бригаде за инструкторов. Первыми освоили этот комплекс и теперь учат товарищей. Говорят, важно все. Поэтому даже маршруты для тренажера просчитывают в соответствии с реальными полетами вражеских беспилотников.

Для тренировки мобильных огневых групп этот тренажер критически важен, говорят военные.

Уменьшена копия "Шахеда"

"Много людей привлекаются, фактически все 100%, в том числе и женщины, и таких профессий как бухгалтера, юристы, все-все берут оружие. Ну конечно, что девушки, например, там сам пулемет не применяют, но в составе мобильной огневой группы подают патроны, снимают результат работы, подсвечивают прожекторами, обнаруживают тепловизором. Это командная работа", - говорит командир 114 бригады тактической авиации Юрий Сорока.

Этот комплекс - разработка отечественных изобретателей, которая пригодилась бы для обучения в том числе и воинов зенитно-ракетных комплексов. Но цена вопроса - несколько миллионов гривен. Поэтому пока 114 бригада тактической авиации единственная, кто получил этот тренажер.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЭТО ТАК НОВОСТЬ! Украинцы создали АНАЛОГ РОССИЙСКОГО ШАХЕДА – ЗАЧЕМ?!

Напомним, ВСУ получили на вооружение новейшие дроны ZEUS и HADES.

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