В Україні створили аналог російського "Шахеда": воїни ЗСУ розповіли, навіщо

Українські військові за допомогою аналога "Шахеда" вчаться збивати російські дрони. Як це відбувається?

Копію ворожого безпілотника, яким Росія тероризує українські міста, створили вітчизняні винахідники. Військові Повітряних Сил кажуть: найскладніше - вчасно виявити "Шахед". Саме для цього створили спеціальний тренажер. Має його наразі лише одна льотна бригада.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Алли Пасс.

Побачити ворожий "Шахед" у нічному, часто ще й хмарному небі - ще та удача. І це попри те, що тепер мобільні вогневі групи оснащені ліхтарями, прожекторами, лазерами і тепловізійними підсвітками.

"Не так багато часу у мобільної вогневої групи, щоби вразити "Шахед" - 10-15 секунд. Тому що він пролітає на високих швидкостях", - каже оператор безпілотних авіаційних комплексів 114 бригади тактичної авіації "Месі".

"Месі"

Влучити у ціль, кажуть військові, не проблема - більшість з них з бойовим досвідом. Головне, і це найскладніше - "Шахед" вчасно виявити.

ТСН показали безпілотний авіаційний комплекс "ФТ-1". Точнісінька, лише трохи зменшена, копія "Шахеда", яким Росія тероризує українські міста.

"Цей комплекс може підніматися на висоту 5 тис.метрів. А "Шахед" 200-300 м - на таких висотах ми тренуємося. По самому комплексу не стріляють, випускає ззаду умовну ціль на відстані 100 м від цього літачка, і мобільні вогневі групи працюють вже по імітованій цілі", - пояснює "Месі".

Бійці в бригаді за інструкторів. Першими опанували цей комплекс і тепер вчать товаришів. Кажуть, важливо все. Тож навіть маршрути для тренажера прораховують відповідно до реальних польотів ворожих безпілотників.

Для тренування мобільних вогневих груп цей тренажер критично важливий, кажуть військові.

Зменшена копія "Шахеда"

"Багато людей залучаються, фактично всі 100%, в тому числі й жінки, й таких професій як бухгалтера, юристи, всі-всі беруть зброю. Ну звичайно, що дівчата, наприклад, там сам кулемет не застосовують, але у складі мобільної вогневої групи подають набої, знімають результат роботи, підсвічують прожекторами, виявляють тепловізором. Це командна робота", - каже командир 114 бригади тактичної авіації Юрій Сорока.

Цей комплекс - розробка вітчизяних винахідників, яка б згодилася для навчання зокрема і воїнів зенітно-ракетних комплексів. Але ціна питання - кілька мільойнів гривень. Тож поки 114 бригада тактичної авіації єдина, хто отримав цей тренажер.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ОЦЕ ТАК НОВИНА! Українці створили АНАЛОГ РОСІЙСЬКОГО ШАХЕДА - НАВІЩО?!

Нагадаємо, ЗСУ отримали на озброєння новітні дрони ZEUS і HADES.

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