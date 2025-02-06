РФ атаковала Украину "Орешником" – Forbes сообщил, где взорвалась ракета

Россия могла запустить вторую баллистическую ракету "Орешник" по Украине, однако ракета взорвалась на российской территории.

Через три месяца после первой атаки загадочной новой баллистической ракетой "Орешник" по Днепру россияне запустили вторую боеголовку утром в четверг, 6 февраля. В этот раз ракета, по-видимому, была нацелена на Киев, но до цели "не долетела".

Об этом сообщает Forbs.

"Завыли сирены воздушной тревоги. Жители города бросились в укрытие. Но потом... ничего. Никакого звука приближающихся боеголовок. Никаких громовых ударов", — говорится в публикации.

Авторы статьи ссылаются на слова украинского военного корреспондента Кирилла Сазонова, который сообщил, что страшная российская ракета "далеко не улетела", потому что вышла из строя и взорвалась на территории России.

Издание отмечает, что сейчас невозможно независимо подтвердить неудачный запуск "Орешника".

"Это оружие террора — устройство, призванное напугать гораздо больше людей, чем ранить и убить", — отмечают журналисты.

Однако такое оружие становится менее страшным, когда мир узнает о его неудачном применении.

Напомним, "Орешник" оказался старой ракетой под новым названием. Анализ обломков опровергает заявления Путина о ее новой разработке. Как выяснилось, одна из деталей ракеты имела серийный номер и дату производства – 12 апреля 2017 года.

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