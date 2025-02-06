Спикер Воздушных сил Илья Евлаш ушел с поста: что известно

Экс-руководитель пресс-службы командования Воздушных сил ВСУ отметил, что ему "пора двигаться дальше".

Руководитель пресс-службы командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш покинул свой пост.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Пришло время сказать "до встречи", мои Воздушные Силы. Для меня этот период жизни был по-настоящему незабываемым. Здесь я нашел новых друзей, здесь мы сделали много полезных вещей, здесь я влюбился в Воздушные Силы", — прокомментировал свое увольнение Евлаш.

Он также поблагодарил тех, кто всегда был рядом с ним.

"Тем, кто помогал, поддерживал и даже желающим упасть — без вас все было бы не так интересно. Пора двигаться дальше", — добавил он.

Илья Евлаш: когда он стал представителем Воздушных сил и что о нем известно

Майор ВСУ Илья Евлаш заменил на должности спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины полковника Юрия Игната в марте 2024 года. Уроженец города Мена на Черниговщине рассказал, что окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика".

После окончания учебы Евлаш устроился на один из украинских информационных телеканалов. Там и получил повестку. Так что, по его словам, решил сразу служить.

Летом 2021 года Евлаш попал в командование Сухопутных войск, в службу связей с общественностью, откуда и начался его "медийный путь".

Именно команда, к которой принадлежал Евлаш, создала идею о "Призраках Киева" — сборном персонаже героизма пилотов, воевавших против РФ во время обороны столицы.

Весной 2024-го стал спикером Воздушных сил.

Также известно, что Евлаш возглавлял службу по связям с общественностью группировки сил и средств обороны города Киева и прессслужбу оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Спикер восточной группировки войск.

О личной жизни 28-летнего офицера Ильи Евлаша известно немного — лишь то, что год назад он женился.

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