Речник Повітряних сил Ілля Євлаш пішов з посади: що відомо

Екскерівник пресслужби командування Повітряних сил ЗСУ зазначив, що йому "час рухатися далі".
Керівник пресслужби командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш залишив свою посаду.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Прийшов час сказати "до зустрічі", мої Повітряні Сили. Для мене цей період життя був по-справжньому незабутнім. Тут я знайшов нових друзів, тут ми зробили багато корисних речей, тут я закохався в Повітряні Сили", — прокоментував своє звільнення Євлаш.
Він також подякував тим, хто завжди був поруч із ним.
"Тим, хто допомагав, підтримував і навіть тим, хто бажав упасти — без вас усе було б не так цікаво. Час рухатися далі", — додав він.
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