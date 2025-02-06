У Чехії змінили правила проживання для українців та росіян

Президент Чехії Петер Павел підписав закон, який розширює захист українських біженців від війни, розв'язаної Росією. Тим же законом передбачено заборону надання чеського громадянства громадянам Росії та кримінальну відповідальність за несанкціоновану діяльність на користь іноземної держави.

Про це повідомляє чеське видання iDnes.

У Чехії тимчасовий захист для біженців від путінської війни в Україні наразі діє до кінця березня цього року, але минулого року ЄС погодив його продовження ще на один рік. Тимчасовий захист дозволяє людям, які втекли від російської агресії, отримати доступ до державного медичного страхування, освіти та ринку праці.

Зміни до закону також передбачають, що економічно самозабезпечені біженці зможуть отримати спеціальний дозвіл на довгострокове проживання в Чехії. Біженці з довготерміновим проживанням повинні подати заяву на постійне проживання через п'ять років, як і інші іноземці з довгостроковим проживанням.

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Поправка до закону також включає нове кримінальне правопорушення за несанкціоновану діяльність на користь іноземної держави, яке каратиметься позбавленням волі на термін до п’яти років.

Покарання стосуватиметься людей, які “працюють на іноземну країну чи організацію з наміром загрожувати чи завдати шкоди конституційному порядку, суверенітету, територіальній цілісності, обороні чи безпеці Чеської Республіки”.

Закон також передбачає посилення умов для російських претендентів на чеське громадянство. Претенденти з Росії зможуть отримати громадянство Чехії, лише якщо вони відмовляться від російського громадянства та нададуть докази цього.

Навіть у разі відмови від російського паспорта заявки претендентів з РФ будуть заморожені, за винятком політичних біженців та дітей віком до 15 років.

Нагадаємо, українці, які знайшли прихисток у Великій Британії, ризикують опинитися у складній ситуації через затримки у продовженні віз.

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