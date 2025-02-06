В Чехии изменили правила проживания для украинцев и россиян

Президент Чехии Петер Павел подписал закон, расширяющий защиту украинских беженцев от войны, развязанной Россией. Тем же законом предусмотрены запрет на предоставление чешского гражданства гражданам России и уголовная ответственность за несанкционированную деятельность в пользу иностранного государства.

Об этом сообщает чешское издание iDnes.

В Чехии временная защита для беженцев от путинской войны в Украине действует до конца марта этого года, но в прошлом году ЕС согласовал его продление еще на один год. Временная защита позволяет людям, бежавшим от российской агрессии, получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда.

Изменения закона также предусматривают, что экономически самообеспеченные беженцы смогут получить специальное разрешение на долгосрочное проживание в Чехии. Беженцы с долгосрочным проживанием должны подать заявление на постоянное проживание через пять лет, как и другие иностранцы с долгосрочным проживанием.

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Поправка к закону также включает в себя новое уголовное правонарушение за несанкционированную деятельность в пользу иностранного государства, которое будет караться лишением свободы сроком до пяти лет.

Наказание будет применятся к людям, которые “работают на иностранную страну или организацию с намерением угрожать или нанести вред конституционному порядку, суверенитету, территориальной целостности, обороне или безопасности Чешской Республики”.

Закон также предусматривает ужесточение условий для российских претендентов на чешское гражданство. Претенденты из России смогут получить гражданство Чехии только если они откажутся от российского гражданства и предоставят доказательства этому.

Даже в случае отказа от российского паспорта заявки претендентов из РФ будут заморожены, за исключением политических беженцев и детей младше 15 лет.

Напомним, украинцы, нашедшие убежище в Великобритании, рискуют оказаться в сложной ситуации из-за задержек в продолжении виз.

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