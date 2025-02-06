Выборы в Украине: спецпредставитель Трампа объяснил, "должен ли Зеленский уйти"

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог объяснил свое заявление о необходимости выборов в Украине.

Об этом он сказал в эфире телеканала NewsMax.

Келлог считает признаком здоровой демократии возможность проведения выборов в стране даже во время войны. Однако согласился, что Украина не может провести выборы буквально сейчас, потому что это прямо противоречит украинской Конституции.

"Украинцы не могут просто сейчас провести выборы, потому что это противоречит их Конституции. Украинцы не должны их проводить до прекращения боевых действий, но мы достигнем момента, когда им придется провести выборы. И это признак здоровой демократии", — говорит спецпредставитель.

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В то же время, Келлог уточнил, что проведение выборов не означает, что президент Владимир Зеленский "должен уйти".

"Это не значит, что Зеленский должен уйти, нет. Признаком здоровой демократии есть желание и возможность проводить выборы, даже во время войны. Поэтому я думаю, что это здоровый признак", – говорит Келлог.

Также он добавил, что Соединенные Штаты тоже в свое время проводили выборы во время войны. Однако здесь справедливо заметить, что даже во время войн территория США не была оккупирована.

Напомним, что 1 февраля Кит Келлог заявил, что в Украине нужно провести парламентские и президентские выборы, если удастся заключить соглашение о прекращении огня.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк жестко отреагировал на это предложение. Подоляк заявил, что говорить о выборах без понимания, как завершить войну, бессмысленно.

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