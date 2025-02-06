Истребители Mirage 2000 модернизировали для Украины: эксперт сообщил об изменениях

Президент Украинской авиационной ассоциации пилотов рассказал, что самолеты теперь могут нести крылатые ракеты Storm Shadow.
Истребители Mirage 2000, прибывшие в Украину, были модернизированы.
Об этом сказал президент Украинской авиационной ассоциации пилотов Геннадий Хазан в эфире "Эспрессо".
По его словам, еще раньше во Франции было решено, что самолеты Mirage 2000 выведут из состава воздушных сил страны.
"Отмечу, Mirage 2000 – истребитель, который для нужд Украины был модернизирован для того, чтобы он имел возможность нести крылатые ракеты", – отметил он.
По словам Хазана, такая модернизация истребителей Mirage 2000 дает огромную помощь Военно-воздушным силам Украины, тем же советским самолетам, например, как Су-24.
"Теперь у нас появились дополнительные носители для того, чтобы использовать крылатые ракеты Storm Shadow, которые предоставляют нам наши партнеры и союзники. А это значит, что вес одновременного залпа, то есть со всех носителей, которые сегодня есть в Военно-воздушных силах Украины, существенно увеличится", — сказал Геннадий Хазан.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина получила первые французские истребители Mirage 2000 и F-16 от Нидерландов.
Истребители Mirage 2000 разрабатывались в начале 90-х годов с целью обновления бортовых систем самолета. Снабжение серийных машин началось в 1997 году.
Читайте также:
- ВСУ получили на вооружение новейшие дроны ZEUS и HADES: что о них известно
- В ЕС сделали заявление о поставках оружия Украине
- Задержки поставок дронов стоят жизням: почему Украина до сих пор не получила обещанные Литвой БПЛА