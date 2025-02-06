Украина получила первые французские истребители Mirage 2000-5F

Про их количество на данный момент не сообщается.

Сегодня, 6 февраля, в Украину прибыли первые французские самолеты Mirage 2000-5F.

Об этом в соцсети Х сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Ранее сообщалось, что уже в январе 2025 года Воздушные силы ВСУ получат первые три французских истребителя Mirage 2000-5F.

Известно, что Mirage 2000-5F были сняты с вооружения французских воздушно-космических сил и модифицированы для выполнения более сложных задач, чем раньше. Всего Украина должна получить около десяти истребителей Mirage.

Франция модернизировала Mirage 2000-5F таким образом, чтобы те могли стать платформой для применения крылатых ракет типа SCALP-EG, британская версия которых называется Storm Shadow.

Разработанный французской компанией Dassault Aviation боевой самолет Mirage 2000-5F станет вторым западным истребителем, отправленным союзниками Украине после того, как в 2024 году Воздушные силы ВСУ получили первые американские F-16.

Mirage 2000-5F станет первым спроектированным и построенным в Европе самолетом, поступившим на вооружение украинских Воздушных сил.

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