Греция передаст Украине ракеты Sea Sparrow: что станет их целями

Афины приняли решение передать Украине ракеты, больше не используемые в оборонных целях

Греция передаст Украине 24 ракет Sea Sparrow. Находящиеся на вооружении почти 40 лет ракеты были изъяты из запасов греческих военно-морских сил и авиации из-за их ненужности для оперативного использования.

Об этом сообщило издание ekathimerini.

Эта помощь отвечает обязательствам Греции по поддержке Украины, она не ослабит оборонительные возможности Греции в Эгейском море.

Несмотря на неоднократные просьбы союзников по передаче более современных систем, таких как ракеты С-300 и Patriot, Афины решительно отказали, ссылаясь на проблемы безопасности и отсутствие надежных заменителей этих систем.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе недавнего европейского саммита подтвердил неизменную поддержку Украины.

Sea Sparrow – это американская зенитная ракета короткой дальности, предназначенная для борьбы с воздушными целями, такими как самолеты и крылатые ракеты. Она была разработана для использования на кораблях и в авиации и активно используется в разных странах. Вот основные характеристики и информация о системе Sea Sparrow:

Основные характеристики

Тип ракеты: Короткой дальности зенитная ракета

Разработчик: Raytheon (США)

Первый полет: 1970-е годы

Система наведения: Ракета использует радиолокационное и инфракрасное самонаведение (от зависимости от модификации).

Дальность: Обычно около 15–20 км, в зависимости от конкретной модификации и условий использования.

Скорость: Приблизительно 2,5 Маха (около 3,000 км/ч).

Вес: около 200 кг

Взрывная боевая часть: около 30 кг

Ракетный пуск: Может быть запущен из вертикальных пусковых установок (VLS) или других специализированных систем на кораблях.

Использование

ВМС США и многие другие страны используют эти ракеты как часть своих зенитных комплексов на кораблях. Они могут быть развернуты на больших надводных судах, таких как эсминцы и авианосцы.

У Украины уже есть необходимые пусковые установки для развертывания этих ракет, и их передача от Греции добавит новые возможности для противовоздушной обороны.

Преимущества

Ракеты Sea Sparrow эффективны при поражении воздушных целей, включая малоразмерные и быстрые, такие как крылатые ракеты и самолеты, благодаря высокой маневренности и возможности работать в сложных условиях.

Они используются в рамках многих корабельных систем зенитной защиты.

Относительно проста интеграция с существующими системами и возможность быстрого внедрения в боевую деятельность.

Напомним, Украину Греция поставляла боевым машинам пехоты БМП-1.

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