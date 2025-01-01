Украина может наладить производство дальнобойных ракет — эксперт

Украинские баллистические ракеты, которые будут бить на 2 тысячи км, станут проблемой для россиян.

В конце 2024 года в Украине наметился прорыв в производстве различных типов ракет, в частности, речь идет о баллистических ракетах, дальность поражения которых будет превышать 500 км.

Об этом заявил директор платформы New Geopolitics Research Network Михаил Самусь в эфире Радио NV.

По его словам, в течение 30 лет Украина работала над разработкой баллистических ракет, учитывая ограничение договора о ракетах средней и малой дальности, то есть дальнобойность украинских ракет типа "Сапсан" и "Гром-2" не могла превышать 500 км.

"Сейчас Украина может спокойно производить ракеты и на тысячу и две тысячи километров, не сковывая себя тем, что есть какие-то договоры", — считает Самусь.

По его мнению, украинские баллистические ракеты, которые будут бить на 2 тысячи км, станут проблемой для россиян, потому что у них нет надлежащих средств ПВО для перехвата таких ракет. Российскому комплексу С-400 не очень удается сбивать баллистику.

"Если нам удастся прорвать эти технологические, финансовые, ментальные ограничения, которые у нас были 30 лет, мы создадим серийную баллистическую ракету и пойдем дальше. Для России это будет означать, что реально надо заканчивать с этой войной. Ведь если Украина пойдет в этом". развития с наращивательным темпом, то россиянам вообще будет очень плохо. сможет прилететь баллистическая ракета. И это будет огромная проблема, с которой путинский режим уже ничего не сможет поделать", — подчеркнул Самусь.

Напомним, украинские баллистические ракеты прошли испытания и скоро будут применены на поле боя.

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