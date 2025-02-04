В ЕС сделали заявление о поставках оружия Украине

Путин стремится заставить Украину капитулировать, и если это произойдет, он пойдет дальше.

ЕС ускорит поставки оружия и боеприпасов Украине и в ближайшее время сосредоточится на этом.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время ежегодной конференции дипломатов ЕС 4 февраля.

Она подчеркнула, что поддержка украинского сопротивления – ключевой приоритет, ведь от этого зависит безопасность всей Европы.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что война России против Украины остается главным кризисом, который определит будущее Европы. По ее словам, кремлевский глава Владимир Путин стремится заставить Украину капитулировать, и если это произойдет, он пойдет дальше.

"Речь идет не только о судьбе Украины – ставкой является судьба Европы. Поэтому наш первый приоритет – придать силу украинскому сопротивлению", – добавила она.

С начала полномасштабного вторжения ЕС уже предоставил Украине помощь в сумме 134 млрд евро. В то же время в Еврокомиссии отметили необходимость ускорить поставки оружия и боеприпасов.

"Благодаря Украинскому фонду и кредиту G7 мы закрыли бюджетную нехватку Украины на весь 2025 год. Параллельно мы должны ускорить немедленную доставку оружия и боеприпасов. Это будет в центре нашей работы в течение следующих недель", – заявила фон дер Ляйен.

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Урсулу фон дер Ляйен во "втягивании Европы в проигрышную войну".

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