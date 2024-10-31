Зеленский рассказал, как партнеры его подставили

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война в Украине – это война двойных стандартов и парадоксов. В частности, речь идет о сбивании воздушных целей государствами-соседями.

Об этом он сказал в ходе общения с руководителями территориальных общин и районов Закарпатья.

В качестве примера он сказал о том, как США, "явно не соседствующие Израиля, сбивают ракеты над ними.

"Начинать надо с чего-то — с меньшего. Пусть страны НАТО, если НАТО и США не против, используют натовскую авиацию и системы ПВО и сбивают только те летящие в их направлении ракеты и дроны. Ведь они могут упасть на их людей", — подчеркнул глава государства.

По его словам, если бы перемен Киева получить "положительное решение по этому, то потом можно рассчитывать на союзнический щит — который был у израильтян, когда Иран их атаковал с неба сотнями ракет".

"Не получив союзнического "Да", Румыния, например, не могла сама решить сбивать (ракеты и дроны РФ – Ред.). Ведь каждая из стран-соседей боится сделать решение и остаться в одиночестве", — высказался украинский лидер.

Зеленский рассказал, что просил в Польше защитить Стрый во Львовской области, где есть газохранилища, потому что "страна от газоснабжения зависит страна". Однако без решения НАТО Варшава не согласилась это делать.

Напомним,Владимир Зеленский сделал заявление об эскалации войны. По его словам, причиной стало то, что Северная Корея отправила в РФ своих военных.

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