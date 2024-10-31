"Арсенал" с Зинченко одержал разгромную победу и вышел в четвертьфинал Кубка лиги (видео)

"Арсенал" украинца Александра Зинченко на выезде разбил "Престон" в 1/8 финала Кубка английской лиги. Матч завершился со счетом 0:3 .

В первом тайме подопечные Микеля Артеты обеспечили себе комфортный гандикап – на 24-й минуте счет в поединке открыл Габриэл Жезус, а на 33-й преимущество "пушкарей" удвоил 17-летний Итан Нванери.

После перерыва гости довели дело до разгрома. На 57-й минуте ворота представителя Чемпионшипа (второй по рангу английский дивизион – прим.) поразил Кай Хаверц.

Отметим, что Зинченко вышел в стартовом составе "канониров" и сыграл 60 минут, после чего его заменил 18-летний Майлс Льюис-Скелли. Для украинского футболиста это был первый матч после травмы.

Обзор матча "Престон" – "Арсенал"

В четвертьфинале Кубка английской лиги соперником "Арсенала" будет "Кристал Пэлас".

Свой следующий матч "канониры" проведут 2 ноября, когда в рамках АПЛ приедут в гости к "Ньюкаслу".

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