Зеленский назвал причину, почему военные вынуждены отходить с позиций

Военные уходят со своих позиций, когда есть угроза их жизни. Ведь на одном из участков фронта количество окупантов значительно превышает украинских защитников.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью представителям СМИ стран Северной Европы.

Президент сообщил, что соотношение украинских военных и солдат РФ на одном из направлений составляет – одно к восьми. Именно поэтому, отмечает президент, наши бойцы вынуждены отходить с позиций: "Остаться и погибнуть или сделать шаг назад".

"Когда есть возможность спасти жизнь — то, конечно, уходите, ребята, спасайте солдат, спасайте людей", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о потерях РФ в войне. По его словам, в поле боя враг потерял около 650 тысяч человек убитыми и ранеными.

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