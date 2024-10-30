Зеленский назвал причину, почему военные вынуждены отходить с позиций

Важно спасти жизнь военных, отметил Зеленский.
Военные уходят со своих позиций, когда есть угроза их жизни. Ведь на одном из участков фронта количество окупантов значительно превышает украинских защитников.
Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью представителям СМИ стран Северной Европы.
Президент сообщил, что соотношение украинских военных и солдат РФ на одном из направлений составляет – одно к восьми. Именно поэтому, отмечает президент, наши бойцы вынуждены отходить с позиций: "Остаться и погибнуть или сделать шаг назад".
"Когда есть возможность спасти жизнь — то, конечно, уходите, ребята, спасайте солдат, спасайте людей", — подчеркнул Зеленский.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о потерях РФ в войне. По его словам, в поле боя враг потерял около 650 тысяч человек убитыми и ранеными.
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