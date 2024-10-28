Потери России в войне: Зеленский шокировал цифрами

С начала полномасштабного вторжения агрессорка Россия потеряла на поле боя около 650 тысяч человек убитыми и ранеными.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Times of India.

По его словам, немало окупантов погибает от рук своих же собратьев. Ведь русских солдат убивают за отказ выполнять нелепые приказы.

"Россия сама убила очень многих россиян. Очень многие мобилизованные русские солдаты были убиты из самой же русской армии из-за того, что они боялись идти вперед, наступать, гибнуть под пулями или быть ранеными. Они убегали назад и там их убивала их же армия".. Они не считают количество", — подчеркнул президент.

Также Зеленский добавил, что агрессорка Россия "продавливает" своих военных через мясорубку, используя их как мясо, и "забросает нас своими труппами". Кроме того, оккупанты не забирают с поля боя своих убитых бойцов.

Как сообщалось, по информации украинского Генштаба, по состоянию на 28 октября потери РФ ориентировочно составили около 690 720 солдат. За минувшие сутки было ликвидировано еще 1680 окупантов.

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