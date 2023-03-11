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Просто все смешать: медовик без яиц, сметаны и масла

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
407
Время на прочтение
1 мин
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Просто все смешать: медовик без яиц, сметаны и масла

Как готовить простой медовик на кефире? / Фото: Pexels

Готовить медовик на кефире легко и недорого. Этот рецепт не нуждается в стоимостных ингредиентах, но к чаю он подходит отлично. Читайте в материале ТСН.ua, как готовить простой медовик на кефире.

Рецептом простого медовика на тающем во рту кефире поделилась на своем YouTube-канале кулинарка Лилия Цвет.

Ингредиенты (на форму 20х20х5 см):

  • 2 яйца;
  • 50 г сахара;
  • 120 г меда;
  • 12 мл кефира;
  • 1 чайная ложка соды;
  • 200 г муки;
  • 40 г изюма (по желанию).

Как приготовить медовик без выпекания отдельных лепешек — пошаговая инструкция :

  1. В отдельную глубокую миску выбить яйца, добавить сахар и взбивать, пока масса не увеличится и посветлеет. Тогда влить мед и продолжать взбивать.
  2. Теперь нужно добавить в массу кефир и соду (в этом рецепте тушить ее не нужно). Просейте муку.
  3. На этом этапе можно добавить любимые специи (например, пряники, корицу) и изюм. Замешайте тесто. Оно должно получиться довольно редким, стекать с лопатки.
  4. Вылейте тесто в подготовленную форму (застеленное пергаментом и смазанное маслом). Выпекайте при температуре 170 градусов 40 минут.

Готовый медовик нужно охладить, достать из формы и посыпать сахарной пудрой для украшения.

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Дата публикации
Просмотры
407
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