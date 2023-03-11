Просто все смешать: медовик без яиц, сметаны и масла

Готовить медовик на кефире легко и недорого. Этот рецепт не нуждается в стоимостных ингредиентах, но к чаю он подходит отлично. Читайте в материале ТСН.ua, как готовить простой медовик на кефире.
Рецептом простого медовика на тающем во рту кефире поделилась на своем YouTube-канале кулинарка Лилия Цвет.
Ингредиенты (на форму 20х20х5 см):
- 2 яйца;
- 50 г сахара;
- 120 г меда;
- 12 мл кефира;
- 1 чайная ложка соды;
- 200 г муки;
- 40 г изюма (по желанию).
Как приготовить медовик без выпекания отдельных лепешек — пошаговая инструкция :
- В отдельную глубокую миску выбить яйца, добавить сахар и взбивать, пока масса не увеличится и посветлеет. Тогда влить мед и продолжать взбивать.
- Теперь нужно добавить в массу кефир и соду (в этом рецепте тушить ее не нужно). Просейте муку.
- На этом этапе можно добавить любимые специи (например, пряники, корицу) и изюм. Замешайте тесто. Оно должно получиться довольно редким, стекать с лопатки.
- Вылейте тесто в подготовленную форму (застеленное пергаментом и смазанное маслом). Выпекайте при температуре 170 градусов 40 минут.
Готовый медовик нужно охладить, достать из формы и посыпать сахарной пудрой для украшения.
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