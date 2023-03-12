Победительница "Евровидения-2012" Loreen снова представит Швецию на конкурсе

Исполнительница победила на Melodifestivalen 2023 году с песней "Tattoo".

Певица Loreen победила в музыкальном конкурсе Melodifestivalen 2023 и в этом году представит Швецию на международном песенном первенстве "Евровидение-2023", которое состоится в Ливерпуле.

Артистка будет бороться за первое место для своей страны с ритмической композицией "Tattoo". На местном нацотборе выступление Loreen сопровождала своими эмоциональными танцами, уже ставшими неотъемлемой частью перформансов артистки.

Loreen / Фото: instagram.com/loreenofficial

Loreen / Фото: instagram.com/loreenofficial

Букмекеры уверены, что у Loreen есть все шансы повторить свой триумф на конкурсе "Евровидение" 2012 года. Тогда, напомним, певица победила на музыкальном первенстве с композицией Euphoria.

Loreen в финале "Евровидения-2012" с песней Euphoria

Напомним, что на днях представитель Украины на "Евровидении-2023", группа TVORCHI выпустила обновленную версию своей конкурсной песни "Heart of Steel". Музыканты добавили текст на украинском и усилили концовку трека, добавив партию со скрипкой.

Отметим, что конкурс "Евровидение-2023" состоится с 9 по 13 мая в городе Ливерпуль, Великобритания. Представитель этой страны в прошлом году занял второе место на музыкальном первенстве. Победила в прошлом году группа, представлявшая Украину, — Kalush Orchestra. Но из-за полномасштабного вторжения россии в Украину, в целях безопасности организаторы музыкального события приняли решение провести конкурс в другой стране.

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