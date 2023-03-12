Переможниця "Євробачення-2012" Loreen знову представить Швецію на конкурсі

Виконавиця перемогла на Melodifestivalen 2023 з піснею "Tattoo".
Співачка Loreen перемогла у музичному конкурсі Melodifestivalen 2023 та цьогоріч представить Швецію на міжнародній пісенній першості "Євробачення-2023", яка відбудеться у Ліверпулі.
Артистка боротиметься за перше місце для своєї країни з ритмічною композицією "Tattoo". На місцевому нацвідборі виступ Loreen супроводжувала своїми емоційними танцями, що вже стали невід'ємною частиною перформансів артистки.
Букмекери впевнені, що Loreen має всі шанси повторити свій тріумф на конкурсі "Євробачення" 2012 року. Тоді, нагадаємо, співачка перемогла на музичній першості з композицією Euphoria.
Loreen у фіналі "Євробачення-2012" з піснею Euphoria
Нагадаємо, що днями представник України на "Євробаченні-2023", гурт TVORCHI випустив оновлену версію своєї конкурсної пісні "Heart of Steel". Музиканти додали текст українською та посилили кінцівку треку, додавши партію зі скрипкою.
Зазначимо, що конкурс "Євробачення-2023" відбудеться від 9 до 13 травня у місті Ліверпуль, Велика Британія. Представник цієї країни минулоріч посів друге місце на музичній першості. Переміг минулого року гурт, який представляв Україну, - Kalush Orchestra. Та через повномасштабне вторгнення рф до України, у цілях безпеки організатори музичної події прийняли рішення провести конкурс в іншій країні.
Читайте також: