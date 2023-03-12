Переможниця "Євробачення-2012" Loreen знову представить Швецію на конкурсі

Співачка Loreen перемогла у музичному конкурсі Melodifestivalen 2023 та цьогоріч представить Швецію на міжнародній пісенній першості "Євробачення-2023", яка відбудеться у Ліверпулі.

Артистка боротиметься за перше місце для своєї країни з ритмічною композицією "Tattoo". На місцевому нацвідборі виступ Loreen супроводжувала своїми емоційними танцями, що вже стали невід'ємною частиною перформансів артистки.

Loreen / Фото: instagram.com/loreenofficial

Loreen / Фото: instagram.com/loreenofficial

Букмекери впевнені, що Loreen має всі шанси повторити свій тріумф на конкурсі "Євробачення" 2012 року. Тоді, нагадаємо, співачка перемогла на музичній першості з композицією Euphoria.

Loreen у фіналі "Євробачення-2012" з піснею Euphoria

Нагадаємо, що днями представник України на "Євробаченні-2023", гурт TVORCHI випустив оновлену версію своєї конкурсної пісні "Heart of Steel". Музиканти додали текст українською та посилили кінцівку треку, додавши партію зі скрипкою.

Зазначимо, що конкурс "Євробачення-2023" відбудеться від 9 до 13 травня у місті Ліверпуль, Велика Британія. Представник цієї країни минулоріч посів друге місце на музичній першості. Переміг минулого року гурт, який представляв Україну, - Kalush Orchestra. Та через повномасштабне вторгнення рф до України, у цілях безпеки організатори музичної події прийняли рішення провести конкурс в іншій країні.

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