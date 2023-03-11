Вперше за 62 роки червоний хідник "Оскара" змінить колір: у чому причина

Цього року килим буде відтінку шампанського.

Церемонія нагородження кінопремії "Оскар-2023" вперше з 1961 року відбудеться без червоного хідника.

Організатори церемонії цього року вирішили відмовитися від звичного яскравого кольору та замінити його на більш спокійний відтінок. Тож комітет прийняв рішення зробити хідник кольору шампанського.

Фото: Associated Press

Організатори віддали перевагу саме такому світлому відтінку, аби він нагадував про пісок на пляжі на заході сонця. Відтінок не лише гармонійно виглядає з помаранчевим тентом, який буде захищати гостей від спеки та дощу, а й створює "спокою".

"Тент кольору вохри і килим кольору шампанського були натхненні спостереженням за заходом сонця на білосніжному пляжі в "золоту годину" з келихом шампанського в руці, що навіює спокій і умиротворення", - сказала креативний консультант премії Ліза Лав.

Фото: Associated Press

Останнім часом багато премій відмовилися використовувати саме червоний колір для хідників. Наприклад, на премії "Еммі" колір хідника був золотим, а на "Золотому глобусі" - сірим. Адже відтепер дизайнери церемоній намагаються слідкувати за модними тенденціями у світі.

Фото: Associated Press

Дехто з зірок вже встиг пожартувати на тему зміни кольору хідника. Так, комік Джиммі Кіммел припустив, що колір змінили навмисно після скандалу на "Оскарі-2022", коли Уілл Сміт вдарив по обличчю Кріса Рока.

"Я думаю, що рішення використовувати хідник кольору шампанського, а не червоного показує, наскільки ми впевнені в тому, що не проллється кров", - сказав він.

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