"Оскар-2023": де та о котрій дивитися, ставки букмекерів та Україна на церемонії

Вже незабаром відбудеться наймасштабніша подія у світі кіно – церемонія нагородження кінопремії "Оскар".

Номінанти вже з нетерпінням чекають на оголошення результатів голосування. Тим часом американська Кіноакадемія ретельно готується, щоб 95-та церемонія минула на відмінно та отримала високі рейтинги.

Редакція сайту ТСН.ua зібрала усі подробиці, які необхідно знати про "Оскар-2023".

Дата та час

95-та церемонія нагородження кінопремії "Оскар" відбудеться в ніч проти 13 березня. Урочиста подія мине у Лос-Анджелесі, а саме в театрі Dolby. Він вважається найбільшим у США, а його зала може вмістити близько 3,4 тисячі гостей.

Трансляція "Оскара" відбудеться прямому ефірі. Українці зможуть подивитися церемонію на телеканалі "Суспільне Культура". Захід у США почнеться о восьмій годині вечора, а за київським часом - о третій годині ночі.

Редакція сайту ТСН.ua уважно дивитиметься церемонію, вестиме текстову онлай-трансляцію та першою повідомить про переможців "Оскара-2023".

Ведучі та гості церемонії

Вести церемонію цього року довірили американському ведучому та коміку Джиммі Кіммелу. Раніше знаменитість вже вів церемонію, зокрема 2017 року та 2018.

Цікаво те, що 2017 року з ведучим стався казус на сцені. Джиммі сплутав назви фільмів і "присвоїв" статуетку за найкращий фільм "Ла-Ла Ленду" замість "Місячного сяйва".

Джиммі Кіммел / Фото: Associated Press

Також глядачів тішитимуть виступи знаменитих гостей. На сцені виступить співачка Ріанна з піснею Lift me up, що стала саундтреком до фільму "Чорна Пантера: Ваканда назавжди".

Ріанна / Фото: Associated Press

Також глядачів своїм виступом тішитиме виконавиця Леді Гага. Артистка виконає трек Hold my hand, що став саундтреком до стрічки "Топ Ґан: Меверік".

Леді Гага / Фото: Associated Press

Номінанти на статуетку "Оскар" та прогнози букмекерів

Минулого року організатори кінопремії вирішили вирізати з трансляції нагородження у восьми категоріях. Цьогоріч вони планують повернутися до старого формату. Тобто під час ефіру покажуть нагородження у всіх 23-х категоріях. З повним список номінантів на премію можна ознайомитися за посиланням.

Деякі кінокритики вважають, що на церемонії "Золотий глобус", яка вже відбулася, можна визначити головних фаворитів на "Оскарі". Тріумфаторами "Золотого глобусу" стали дві стрічки "Фабельмани" Стівена Спілберга та "Банші Інішерина" Мартіна Мак-Дони.

Тим часом букмекери вважають, що перше місце у категорії "Найкращий фільм" посяде картина "Все скрізь і одразу". Найкращим актором стане Брендан Фрейзер, який зіграв головну роль у стрічці "Кит", а найкращою акторкою стане Мішель Єо, яка зіграла у фільмі "Все скрізь і одразу".

Брендан Фрейзер / Фото: Associated Press

Україна на "Оскарі"

Цьогоріч до списку номінантів на "Оскар" потрапив український документальний фільм "Будинок зі скалок", що знімався у співпраці з Данією, Швецією та Фінляндією. У стрічці розповідається про життя дітей із Донбасу, які перебувають у дитячому будинку, що межує з лінією фронту. Картина побореться за статуетку у номінації "Найкращий документальний повнометражний фільм".

До речі, українські кіношники вперше пройдуться червоним хідником, як номінанти на премію. Команда фільму "Будинок зі скалок" обіцяє прийти на захід у вбранні та аксесуарах від українських дизайнерів.

Тож, хто отримає заповітну статуетку "Оскара", стане відомо за декілька днів. Тим часом сайт ТСН.ua вестиме текстову онлай-трансляцію церемонії та першим повідоме про важливі події, а також про переможців.

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