Cуд виправдав чоловіка, який показав середній палець сусідові

У Канаді між сусідами стався конфлікт, внаслідок якого Майкл Наккаче образив свого сусіда Нілла Епштейна. У відповідь на образливі висловлювання, Епштейн показав середній палець своєму сусідові, що призвело до того, що його викликали до суду.

Про це повідомляє The Guardian.

За словами свідків, сварку почав Майкл Наккаче, він із ручним дрилем у руках ображав і навіть погрожував іншому. чоловікові.

Нілл Епштейн відповів "відвали" і показав йому середній палець. Цього ж дня поліція приїхала до його будинку та заарештувала чоловіка за звинуваченням у погрозі вбивства. Однак суддя Денніс Галіатсатос зауважив, що відповідь "відвали" не є достатньою підставою для дзвінка до поліції.

Справа проти Нілла Епштейна, якого було звинувачено у переслідуванні сусіда, було закрито судом. Суддя гостро критикував поведінку сусідів, вважав, що їхній конфлікт був викликаний "незначними, повсякденними проблемами".

Раніше стало відомо, що суд в Іспанії зобов'язав чоловіка виплати його колишній дружині 204 тисячі євро за 25 років неоплачуваної домашньої праці.

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