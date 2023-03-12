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ЗСУ влаштували окупантам "бавовну" в Олешках – знищено склад із БК

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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ЗСУ влаштували окупантам "бавовну" в Олешках – знищено склад із БК

Фото: Associated Press

Російські загарбники продовжують щоденні обстріли Херсона та області.

Українські війська завдають точкових ударів по розташуванню армії Російської Федерації. Внаслідок одного з таких ударів було знищено склад із БК у районі міста Олешки на Херсонщині.    

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла керівниця пресцентру Сил оборони та охорони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк..

"Знищено склад боєкомплекту в районі Олешок. Але ворог продовжує разом з нашою роботою обстрілювати населені пункти лівобережжя для того, щоб залякати людей, які чинять рух опору, що підтримує Україну", – сказала вона.

За словами Гуменюк,  ворог веде вогонь не лише по звільненій території, а й по лівобережжю регіону.

Крім того, загарбники відбирають у людей транспортні засоби.

Нагадаємо, вранці 11 березня росіяни вчергове атакували Херсон. Внаслідок удару троє людей загинули, ще двоє – отримали травми.

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Дата публікації
Перегляди
494
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