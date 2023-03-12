ЗСУ влаштували окупантам "бавовну" в Олешках – знищено склад із БК

Російські загарбники продовжують щоденні обстріли Херсона та області.
Українські війська завдають точкових ударів по розташуванню армії Російської Федерації. Внаслідок одного з таких ударів було знищено склад із БК у районі міста Олешки на Херсонщині.
Про це в ефірі національного телемарафону розповіла керівниця пресцентру Сил оборони та охорони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк..
"Знищено склад боєкомплекту в районі Олешок. Але ворог продовжує разом з нашою роботою обстрілювати населені пункти лівобережжя для того, щоб залякати людей, які чинять рух опору, що підтримує Україну", – сказала вона.
За словами Гуменюк, ворог веде вогонь не лише по звільненій території, а й по лівобережжю регіону.
Крім того, загарбники відбирають у людей транспортні засоби.
Нагадаємо, вранці 11 березня росіяни вчергове атакували Херсон. Внаслідок удару троє людей загинули, ще двоє – отримали травми.
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