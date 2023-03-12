В Ізраїлі проходять масштабні акції протесту проти судової реформи

Люди виступають проти радикальної розбудови судової системи.

В Ізраїлі вже 10 днів тривають масштабні акції протесту проти змін судової реформи. Сотні тисяч ізраїльтян взяли участь в акції протесту, яку деякі називають найбільшою в історії країни.

Про це повідомляє BBC.

Реформи ізраїльського уряду спрямовані на те, щоб надати обраному уряду вирішальний вплив на вибір суддів та обмежити здатність Верховного суду ухвалювати рішення проти виконавчої влади або скасовувати закони.

Опозиція переконує, що ця реформа ослабить демократію в країні, але новообраний уряд переконує, що діє в інтересах виборців. Протести продовжуються, і люди вимагають збереження незалежності судової системи та захисту демократичних цінностей.

В суботу, 11 березня, на вулиці по всій країні вийшли 500 000 продемократичних протестувальників.

Лідер опозиції Яїр Лапід заявив, що Ізраіль зіткнувся з "найбільшою кризою у своїй історії".

"На нас звалилася хвиля тероризму, наша економіка зазнає краху, гроші витікають із країни. Лише вчора Іран підписав нову угоду із Саудівською Аравією. Але єдине, що турбує цей уряд, – це руйнація ізраїльської демократії", - сказав Лапід.

Нагадаємо, у Франції, попри масштабні акції протесту, сенат проголосував за пенсійну реформу. Пенсійний вік у Франції мають підвищити від 62 до 64 років.

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