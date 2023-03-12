Путін позбувся контролю над інформаційним простором РФ – ISW

Про це пише ISW.

Українські та російські джерела продовжують повідомляти про запеклі бої в місті, але бойовикам ПВК «Вагнер» важко досягти значних успіхів.

Тим часом прессекретар МЗС Росії Марія Захарова підтвердила, що в кремлівському оточенні точиться внутрішня боротьба, що Кремль поступився централізованим контролем над російським інформаційним простором, і що президент Росії Володимир Путін, очевидно, не може це легко виправити.

11 березня в Москві кремлівські журналісти, науковці та прихильники «Новоросії» провели форум «Практичні та технологічні аспекти інформаційно-когнітивної війни в сучасних реаліях».

Під час панельної дискусії Захарова заявила, що Кремль не може відтворити сталінський підхід щодо створення сучасного еквівалента радянського інформаційного бюро для централізованого контролю внутрішнього інформаційного простору Росії через боротьбу між невизначеними кремлівськими «елітами».

Заява Захарової заслуговує на увагу та підтверджує кілька давніх оцінок ISW щодо погіршення кремлівського режиму та динаміки контролю над інформаційним простором.

Заява підтверджує кілька оцінок:

що між ключовими членами найближчого оточення Путіна існує внутрішня боротьба в Кремлі;

що Путін з часом значною мірою поступився російським інформаційним простором різноманітним квазінезалежним акторам;

і що Путін, очевидно, не в змозі вжити рішучих дій для відновлення контролю над російським інформаційним простором

"Незрозуміло, чому Захарова — досвідчений високопоставлений прессекретар — відкрито визнає ці проблеми в публічній ситуації. Можливо, Захарова вперше прямо обговорила ці проблеми, щоб пом’якшити очікування російських націоналістичних військових блогерів щодо поточних можливостей Кремля об’єднатися навколо єдиного наративу — або, можливо, навіть єдиної політики", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Путін може відвідати саміт G-20 в Індії.

Також Путін знову втягує Лукашенка у відкриту війну проти України.

Водночас президентові РФ Володимирові Путіну потрібна затяжна війна без перемоги чи поразки, адже це дозволить йому утримати свою владу. Зараз він втрачає контроль над тим, "що відбувається в нього під носом". Таку думку російський опозиціонер і публіцист Андрій Піонтковський.

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