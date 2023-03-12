Біля Бахмута прикордонники ліквідували групу "вагнерівців": подробиці

Сили оборони України, серед яких підрозділи Держприкордонслужби, ведуть запеклі бої з російсько-окупаційними військами за місто-фортецю Бахмут.

Про це інформує Державна прикордонна служба України.

Днями, прикордонний підрозділ Луганського загону провів позиційний бій з ворожими силами в районі одного з промислових підприємств. Напередодні українські оборонці витримали кілька штурмових атак загарбників. Для продовження наступу російські найманці закріпились в одному з цехів та накопичували сили.

Для знищення осередку окупантів прикордонники завдали контрудару. Так, наші бійці зі станкового гранатомета СПГ-9 знищили кулеметника, який прикривав підхід до споруди. У прорив пішла група наземної розвідки охоронців кордонів й ліквідувала "вагнерівців".

Для ураження резерву противника охоронці кордонів облаштували засідку. З настанням темряви на штурмовиків, які саме підходили на передову, чекав сюрприз. Снайпери-прикордонники знешкодили шість окупантів.

Нагадаємо, напередодні у Міноборони України заявили про загострену ситуацію в Бахмуті: ворог наступає і намагається прорвати українську оборону. Водночас ЗСУ роблять все можливе, аби не дати окупантам реалізувати свої плани.

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, на сьогодні в України є ще достатньо ресурсів, щоб утриматися в районі Бахмута. Окрім того, оборонці міста можуть проводити невеликі контрнаступи в околицях.

За оцінками британської розвідки, за останні чотири дні "вагнерівці" захопили більшу частину східної половини Бахмута. Зокрема, лінія фронту тепер проходить у центрі міста вздовж річки Бахмутка.

Читайте також:

Бахмут, Вугледар і масовані удари: оперативна обстановка від Сергія Кузана