Незабаром в Україні з'явиться база воєнних злочинців: деталі

На цьому наголосив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час зустрічі з Надзвичайним та Повноважним Послом Естонської Республіки в Україні Каймо Кууском.

Про це йдеться у повідомленні у Telegram-каналі.

Також під час заходу сторони обговорили посилення Сил оборони країни завдяки формуванню «Гвардії наступу», реабілітацію поранених працівників та службовців, а також формування безпекового середовища в Україні.

Насамперед очільник МВС висловив свою вдячність естонській стороні за всебічну підтримку:



«Дякую за те, що ви з нами з початку війни. Сьогодні перед Україною стоять ті ж задачі, як і рік тому. У першу чергу разом ми маємо зробити все, аби перемога якомога швидше наблизилася».

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Нагадаємо, що МЗС України закликає прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана розслідувати розстріл росіянами українського військового.

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