Зеленський розповів про трибунал для агесорки Росії

За його словами, поки майданчиком може стати ООН.

Наразі Україна разом з міжнародними партнерами працює над створенням спеціального трибуналу за злочини і агресію РФ. Таким майданчиком може стати ООН.

Про це президент Зеленський Зеленський сказав на пресконференції 24 лютого.

Глава держави наголошує, що всі кроки розпочинаються з політичного об'єднання та політичної підтримки. Хоч, наголошує Зеленський, майданчик ООН "може, не універсальний, але робочих майданчиків, де було більше держав, які можна об'єднати політично" поки немає".

"На цьому майданчику ми можемо підтримати створення спеціального трибуналу за злочини і агресію РФ. І також ми працюємо над створенням спеціального механізму щодо компенсації усіх збитків, завданих агресією Росії на території нашої держави. Якщо чесно, у більшості своїй всі держави бояться створювати трибунали, бояться думати про це. І ви розумієте, чому — тому що різна відповідальність. Потрібна політична воля об'єднання", - каже президент.

За його словами, Київ вже працюємо із деякими державами. Зокрема, з Нідерландами, Великою Британією, Польщею, країнами Балтики. Що більше - вже є перші кроки у США щодо механізму компенсації.

"Чому так складно? Тому що інституції створені давно. Інституції у більшості своїй не проходили випробування такою агресією і не мають такого досвіду. Бюрократична система не дає відповіді, чи буде справедливість і коли вона можлива. І це дуже складно, бо люди, які втратили домівку або близьких, держави, які втратили територію, своє населення, економіку — вони хочуть, аби справедливість була саме зараз", - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що Конгрес допоможе Європі створити трибунал для Путіна. Також Грем закликав міжнародну спільноту не забувати і не пробачати президенту РФ Володимиру Путіну агресію в Україні, яка вже обернулася тисячами воєнних злочинів.

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