Зеленский рассказал о трибунале для агесора России

По его словам, пока площадкой может стать ООН.

Украина вместе с международными партнерами работает над созданием специального трибунала за преступления и агрессию РФ. Такой площадкой может стать ООН.

Об этом президент Зеленский сказал на пресс-конференции 24 февраля.

Глава государства отмечает, что все шаги начинаются с политического объединения и политической поддержки. Хотя, отмечает Зеленский, площадка ООН "может, не универсальная, но рабочих площадок, где было больше государств, которые можно объединить политически", пока нет".

"На этой площадке мы можем поддержать создание специального трибунала за преступления и агрессию РФ. И также мы работаем над созданием специального механизма по компенсации всех убытков, причиненных агрессией России на территории нашего государства. Если честно, в большинстве своем все государства боятся создавать трибуналы, боятся думать об этом. И вы понимаете, почему — потому что разная ответственность. Нужна политическая воля объединения", — говорит президент.

По его словам, Киев уже работает с некоторыми государствами. В частности, с Нидерландами, Великобританией, Польшей, странами Балтики. Более того, уже есть первые шаги в США по механизму компенсации.

"Почему так сложно? Потому что институции созданы давно. Институции в большинстве своем не проходили испытания такой агрессией и не имеют такого опыта. Бюрократическая система не дает ответа, будет ли справедливость и когда она возможна. И это очень сложно, потому что люди, которые потеряли" дом или близких, государства, которые потеряли территорию, свое население, экономику — они хотят, чтобы справедливость была именно сейчас", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что Конгресс поможет Европе создать трибунал для Путина. Также Грэм призвал международное сообщество не забывать и не простить президенту РФ Владимиру Путину агрессию в Украине, которая уже обернулась тысячами военных преступлений.

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