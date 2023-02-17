Конгресс США поможет Европе создать трибунал для Путина – сенатор Грэм

Американский сенатор на Мюнхенской конференции безопасности призвал наказать тех, кто развязал агрессивную войну в Украине и виновен в многочисленных военных преступлениях.

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм призвал международное сообщество не забывать и не простить президенту РФ Владимиру Путину агрессию в Украине, которая уже обернулась тысячами военных преступлений.

Такое заявление он сделал на Мюнхенской конференции безопасности 17 февраля.

“У нас есть хорошие новости для Украины и плохие для Путина. Мы не простим и не забудем, когда речь идет о российской агрессии. Из-за своего варварского подхода Путин дает нам шанс перезагрузить мир к лучшему”, — заявил он.

Также читайте Европарламент принял резолюцию о создании спецтрибунала для Путина и Лукашенко

Американский сенатор сообщил, что только что вернулся из Украины, где узнал о 65 тысячах уголовных дел в отношении российских военных преступлений, которые расследует украинская прокуратура. Виновники этих преступлений, по его убеждению, должны быть наказаны и Конгресс США будет способствовать этому.

“Продолжается агрессивная война, которая, я считаю, должна быть наказана здесь, на европейском трибунале. Потому, я думаю, Конгресс США создаст необходимую базу, чтобы помочь Европе создать трибунал по расследованию военных преступлений российской агрессии”, — подчеркнул он.

Линдси Грэм также заверил, что из США будет поступать в Украину как военная, так и экономическая помощь.

Во время своего выступления он продемонстрировал карту Украины в границах по состоянию на 1991 год, когда после распада СССР Украина провозгласила независимость, имея третий крупнейший ядерный потенциал в мире, но избавилась от него, подписав Будапештский меморандум.

"Крым тогда был частью Украины. Именно поэтому на кону сейчас так много", – отметил Линдси Грэм.

Напомним, Великобритания предлагает Украине юридическую поддержку для создания трибунала в отношении российских должностных лиц, ответственных за военные преступления в Украине.

Читайте также :