Премьер-министр Нидерландов сообщил, когда в Украину прибудут первые танки Leopard 1

Глава правительства Нидерландов Марк Рютте Нидерландов пообещал, что первые танки Leopard 1 прибудут в Украину "как можно быстрее" — сразу после того, как они будут отремонтированы и доведены до состояния боевой готовности.

Об этом он сообщил в пятницу, 17 февраля, на совместном брифинге с президентом Зеленским в Киеве.

"Как только первая партия будет боеспособной, она будет доставлена ​​в Украину. Мы хотим сделать это как можно быстрее. Не могу вам назвать даты. Мы знаем принцип: лучше сегодня, чем завтра. Но надо, чтобы все было исправно", — сказал Рютте. .

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Он добавил, что его страна совместно с Германией и Данией передаст в распоряжение ВСУ 100 боевых машин. Кроме того, Рютте напомнил о договоренности с Германией и США о поставках в Украину ЗРК Patriot.

Глава правительства Нидерландов подчеркнул, что союзники Украины сделают все для того, чтобы Украина победила в войне, развязанной против нее Кремлем.

"Нужно делать все, что сможем, чтобы Украина могла защищаться от ужасного насилия со стороны России. Вы должны победить", — заявил нидерландский премьер.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц призвал международных партнеров, имеющих на вооружении боевые танки западного образца, передать их Украине.

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