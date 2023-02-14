Нидерланды и Дания не предоставят Украине танки Leopard 2 — Welt

Есть вероятность, что и Финляндия не передаст танки, пока не вступит в НАТО.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна может предоставить 18 арендованных у Германии Leopard 2, которые до сих пор использовались в немецко-голландском батальоне, однако в Германии заявили, что эти танки недоступны для Украины. А в Дании сообщили, что не будут посылать 44 танка самой современной модели Leopard 2A7, которыми владеет.

Об этом сообщает Welt.

По информации издания, есть признаки того, что Финляндия также не предоставила Украине танков, пока не вступит в НАТО.

"За несколько недель роль Германии существенно изменилась. Долгое время федеральное правительство тормозило поставки танков – и его критиковали на международном уровне. Затем наступил переломный момент: правительство Германии объявило о создании большой европейской коалиции Leopard 2. Но в этом есть глубокие трещины – и взгляд на цифры показывают, что Берлин больше не может даже приблизиться к созданию альянса в первоначально задуманном масштабе", – говорится в Welt.

Добавим, что в Пентагоне назвали государства, присоединившиеся к "танковой коалиции" для Украины.

Польша уже предоставила 250 постсоветских танков Т-72 и готовит еще 60 модернизированных танков и 14 Leopard.

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