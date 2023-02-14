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Когда в Украину прибудут первые танки Leopard 2: в Польше ответили

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
1 мин
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Когда в Украину прибудут первые танки Leopard 2: в Польше ответили

Фото: Associated Press

Во время встречи Контактной группы по обороне Мариуш Блащак сообщил о поступлениях.

Министр национальной обороны РП Мариуш Блащак сообщил, что первые танки Leopard 2 будут в Украине в марте 2023 года.

Об этом говорилось в сообщении Минобороны Польши.

"Сегодня во время встречи Контактной группы по обороне в Брюсселе мы говорили об эффективной поддержке Украины. Другие страны заявили об участии в этой коалиции. Уже в марте первые танки "Леопард" отправятся в Украину", — говорится в сообщении.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин назвал государства, присоединившиеся к "танковой коалиции" для Украины.

Польша уже предоставила 250 постсоветских танков Т-72, а также готовит к поставке очередные дополнительные модернизированные 60 танков и еще 14 Leopard.

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Дата публикации
Просмотры
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