Когда в Украину прибудут первые танки Leopard 2: в Польше ответили

Во время встречи Контактной группы по обороне Мариуш Блащак сообщил о поступлениях.

Министр национальной обороны РП Мариуш Блащак сообщил, что первые танки Leopard 2 будут в Украине в марте 2023 года.

Об этом говорилось в сообщении Минобороны Польши.

"Сегодня во время встречи Контактной группы по обороне в Брюсселе мы говорили об эффективной поддержке Украины. Другие страны заявили об участии в этой коалиции. Уже в марте первые танки "Леопард" отправятся в Украину", — говорится в сообщении.

Wicepremier @mblaszczak : dziś podczas posiedzenia Defence Contact Group в #Bruksela rozmawialiśmy на temat efektywnego wsparcia Ukrainy. Kolejne panstwa zadeklarowały swój udział w tej koalicji. Już w marcu pierwsze czołgi #Leopard trafią na #Ukraině. pic.twitter.com/YjAay1H7zg — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) 14 февраля 2023 г.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин назвал государства, присоединившиеся к "танковой коалиции" для Украины.

Польша уже предоставила 250 постсоветских танков Т-72, а также готовит к поставке очередные дополнительные модернизированные 60 танков и еще 14 Leopard.

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