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Коли до України прибудуть перші танки Leopard 2: у Польщі відповіли

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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1037
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Коли до України прибудуть перші танки Leopard 2: у Польщі відповіли

Фото: Associated Press

Під час зустрічі Контактної групи з питань оборони Маріуш Блащак повідомив про надходження.

Міністр національної оборони РП Маріуш Блащак повідомив, що перші танки Leopard 2 будуть в Україні у березні 2023 року.

Про це йшлося у повідомленні Міноборони Польщі.

"Сьогодні під час зустрічі Контактної групи з питань оборони в Брюсселі ми говорили про ефективну підтримку України. Інші країни заявили про участь у цій коаліції. Вже в березні перші танки "Леопард" відправляться до України", - йдеться у повідомленні.

Раніше голова Пентагону Ллойд Остін назвав держави, що доєдналися до "танкової коаліції" для України.

Додамо, що Польща вже надала 250 пострадянських танків Т-72, а також готує до постачання чергові додаткові модернізовані 60 танків та ще 14 Leopard.

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Дата публікації
Перегляди
1037
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