Коли до України прибудуть перші танки Leopard 2: у Польщі відповіли

Під час зустрічі Контактної групи з питань оборони Маріуш Блащак повідомив про надходження.

Міністр національної оборони РП Маріуш Блащак повідомив, що перші танки Leopard 2 будуть в Україні у березні 2023 року.

Про це йшлося у повідомленні Міноборони Польщі.

"Сьогодні під час зустрічі Контактної групи з питань оборони в Брюсселі ми говорили про ефективну підтримку України. Інші країни заявили про участь у цій коаліції. Вже в березні перші танки "Леопард" відправляться до України", - йдеться у повідомленні.

Wicepremier @mblaszczak: dziś podczas posiedzenia Defence Contact Group w #Bruksela rozmawialiśmy na temat efektywnego wsparcia Ukrainy. Kolejne państwa zadeklarowały swój udział w tej koalicji. Już w marcu pierwsze czołgi #Leopard trafią na #Ukrainę. pic.twitter.com/YjAay1H7zg — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) February 14, 2023

Раніше голова Пентагону Ллойд Остін назвав держави, що доєдналися до "танкової коаліції" для України.

Додамо, що Польща вже надала 250 пострадянських танків Т-72, а також готує до постачання чергові додаткові модернізовані 60 танків та ще 14 Leopard.

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