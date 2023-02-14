Норвегия передаст Украине 12 танков, боеприпасы и запасные части

Норвегия передаст Украине восемь танков Leopard 2 и четыре танка специального назначения.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Норвегии.

"Поскольку сейчас как никогда важно поддержать борьбу Украины за свободу, мы решили передать Украине 8 танков и в 4 танка специального назначения. Несколько других стран-союзников также решили передать танки", — заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

В заявлении сообщается, что решение о предоставлении танков и танков специального назначения было принято после тесного диалога, как с начальником Генерального штаба, так и с другими европейскими странами.

"Война в Украине приближается к критической фазе, и они зависят от своевременной и существенной поддержки. Мы также внесем свой вклад в обучение и подготовку украинских танкистов в Польше вместе с другими странами-союзниками. Эта помощь является важным и крайне необходимым вкладом", – заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грамм.

Какие именно танки специального назначения в категории бронированных инженерных и мостовых будут рассматриваться из того, что больше всего нужно Украине.

Отмечается, что "танковый пакет" также будет включать в себя передачу боеприпасов и запасных частей. Кроме того, Норвегия также внесет вклад в размере 250 млн норвежских крон в Фонд ЕС-Украина, Европейский фонд мира. Денежные средства будут направлены на боеприпасы и запасные части для Leopard 2. Это усилит эффект от норвежского пожертвования.

"Норвежская военная поддержка Украины состоит из пожертвований из наших собственных запасов, взносов в международные совместные усилия, пожертвований оборудования непосредственно от промышленности и обучения украинских военных. На данном этапе мы считаем абсолютно необходимым оказывать помощь из наших собственных запасов. Для норвежской и европейской безопасности жизненно важно, чтобы российская агрессия против Украины не имела успеха", — заявил министр обороны.

Поставка танков для Украины

Министр обороны США Ллойд Остин перечислил страны, которые начали подготовку к передаче Украине боевых танков Leopard 2 или дали соответствующее обязательство – Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц выразил надежду на то, что Украина получит 80 танков Leopard 2 до конца марта 2023 года.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус перед встречей в формате "Рамштайн" 14 февраля сообщил, что Германия поставит Украине еще две системы противоракетной обороны IRIS-T.

Читайте также: