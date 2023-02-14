В Германии анонсировали поставки Украине еще нескольких систем ПВО

Германия поставит Украине еще две системы противоракетной обороны IRIS-T.

Об этом перед встречей в формате "Рамштайн" 14 февраля сообщил глава Минобороны Германии Борис Писториус.

"В течение следующих месяцев. Но это зависит, в частности, от логистических возможностей оборонной индустрии", – сказал он, отвечая на вопросы журналиста о сроках снабжения.

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К слову, сегодня в формате "Рамштайн" собралось 50 стран, чтобы обсудить оборону Украины. Туда уже прибыл министр обороны Украины Алексей Резников, встретившийся с главой Пентагона.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что среди стран, которые собираются передать Украине Leopard-2, Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды. Военный чиновник также напомнил, что США, Чехия и Нидерланды передадут танки Т-72 в количестве 90 единиц в качестве дополнительного пакета помощи.

В свою очередь, в США признали тот факт, что передача Украине истребителей F-16 практически неизбежна. Возрастает вероятность того, что вскоре Украина сможет получить самолеты.

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