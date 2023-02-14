В Украине подорожали овощи и молоко, а подешевели крупы: как изменились цены

Выросли в цене фрукты, в том числе яблоки.

В январе на украинских рынках и в магазинах подорожали овощи, но подешевели крупы. Больше всего упала стоимость гречки – почти на 8%.

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары в январе 2023 года.

По сравнению с декабрем 2022 среди овощей борщового набора морковь подорожала на 9,3% — до 24,5 грн за кг; лук – на 4,7% – стоит 32,1 грн; картофель – на 2,2% – до 9,4 грн за один кг. В то же время цены на свеклу и капусту уменьшились на около 1% — до 12,2 грн и 12,8 грн соответственно.

Яблоки подорожали на 3,8% до 15,7 грн. за кг, молоко на 2,8% до 35,2 грн., яйца на 1,8% до 63,1 грн. за десяток.

Фото: Государственная служба статистики Украины

Напомним, в Украине появятся новые требования по продаже куриных яиц. Ожидается, что товар будет продавать по категориям: качество, вес, внешние особенности.

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