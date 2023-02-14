У Німеччині анонсували постачання Україні ще кількох систем ППО

Німеччина поставить Україні ще дві системи протиракетної оборони IRIS-T.

Про це перед зустріччю у форматі "Рамштайн" 14 лютого повідомив голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус.

"Протягом наступних місяців. Але це залежить, зокрема, від логістичних можливостей оборонної індустрії", – сказав він, відповідаючи на запитання журналіста про терміни постачання.

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До слова, сьогодні у форматі "Рамштайн" зібралися 50 країн, щоб обговорити оборону України. Туди вже прибув міністр оборони України Олексій Резніков, який зустрівся з головою Пентагону.

Нагадаємо, голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що серед країн, які збираються передати Україні Leopard-2, Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди. Військовий чиновник також нагадав, що США, Чехія і Нідерланди передадуть танки Т-72 у кількості 90 одиниць, як додатковий пакет допомоги.

Своєю чергою, у США визнали той факт, що передавання Україні винищувачів F-16 практично неминуча. Зростає ймовірність того, що невдовзі Україна таки зможе отримати літаки.

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