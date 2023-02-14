У Польщі назвали найбільший виклик із танками Leopard для України

Найбільшою проблемою в експлуатації Leopard-2, які отримає Україна від міжнародних партнерів, є отримання запчастин для цих танків.

Про це заявив міністр національної оборони Польщы Маріуш Блащак на брифінгу.

"Зараз для нас найбільшим викликом є запчастини до цих танків. Це завдання, яке ми ставимо перед німецьким оборонним комплексом, про що я буду завтра говорити з моїм німецьким колегою", - сказав Блащак.

За його словами, техніка, яку надає Захід, відрізняється від тієї пострадянської, якою користуються українці. Він наголосив, що танки Leopard-2 мають безумовну перевагу над танками російського зразка.

"Танкісти це люди, які мають досвід на війні, раніше вони були навчені працювати з пострадянським озброєнням, зараз вони вчаться використовувати західне. Це озброєння має переваги в порівнянні з пострадянським. Йдеться про те, щоб припинити розвиток російської імперії, українці мужньо захищають свою країну, виборюючи українську незалежність вони виборюють незалежність вільного світу", - наголосив міністр.

Блащак зазначив, що Польща створює коаліцію танків Leopard 2A4, а Німеччина - Leopard 2A6; танки вже передала Канада, незабаром це зробить Норвегія, і він сподівався на подібні дії з боку Іспанії. Наразі тривають переговори про передавання танків з іспанською стороною.

Нагадаємо, у Польщі розпочалися тренування українських військових, які вчаться керувати сучасними танками Leopard-2. Перші враження, читайте тут.

Своєю чергою, у Польщі готують до постачання Україні чергові додаткові модернізовані 60 танків та ще 14 Leopard.

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