Нідерланди та Данія не нададуть Україні танки Leopard 2 - Welt

Існує ймовірність, що і Фінляндія не передасть танки, поки не вступить до НАТО.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, заявив, що його країна може надати 18 орендованих у Німеччини Leopard 2, які досі використовувалися в німецько-голландському батальйоні, однак у у Німеччині заявили, що ці танки недоступні для України. А в Данії повідомили, що не надсилатимуть 44 танки найсучаснішої моделі Leopard 2A7, якими володіє.

Про це повідомляє Welt.

За інформацією видання, є ознаки того, що Фінляндія також не надась Україні танків, поки не вступить до НАТО.

"За кілька тижнів роль Німеччини суттєво змінилася. Довгий час федеральний уряд гальмував поставки танків – і його критикували на міжнародному рівні. Потім настав переломний момент: уряд Німеччини оголосив про створення великої європейської коаліції Leopard 2. Але в цьому є глибокі тріщини – і погляд на цифри показує, що Берлін більше не може навіть наблизитися до створення альянсу в початково задуманому масштабі", – йдеться у Welt.

Додамо, що у Пентагоні назвали держави, що доєдналися до "танкової коаліції" для України.

Тим часом Польща вже надала 250 пострадянських танків Т-72 і готує ще 60 модернізованих танків та 14 Leopard.

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