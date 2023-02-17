Конгрес США допоможе Європі створити трибунал для Путіна - сенатор Грем

Американський сенатор на Мюнхенській безпековій конференції закликав покарати тих, хто розв'язав агресивну війну в Україні і винен у чисельних воєнних злочинах.

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем закликав міжнародну спільноту не забувати і не пробачати президенту РФ Володимиру Путіну агресію в Україні, яка вже обернулася тисячами воєнних злочинів.

Таку заяву він зробив на Мюнхенській безпековій конференції 17 лютого.

“Ми маємо добрі новини для України та погані для Путіна. Ми не пробачимо й не забудемо, коли йдеться про російську агресію. Через свій варварський підхід Путін дає нам шанс перезавантажити світ на краще”, - заявив він.

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Американський сенатор повідомив, що щойно повернувся з України, де дізнався про 65 тисяч кримінальних справ щодо російських воєнних злочинів, які розслідує українська прокуратура. Винуватці цих злочинів, на його переконання повинні бути покарані і Конгрес США сприятиме цьому.

“Триває агресивна війна, яка, я вважаю, має бути покарана тут, на європейському трибуналі. Тому, я думаю, Конгрес США створить необхідну базу, щоб допомогти Європі створити трибунал по розслідуванню воєнних злочинів російської агресії”, - наголосив він.

Ліндсі Грем також запевнив, що із США буде надходити до України як військова, так і економічна допомога.

Під час свого виступу він продемонстрував карту України у кордонах станом на 1991 рік, коли після розпаду СРСР Україна проголосила незалежність, маючи третій найбільший ядерний потенціал у світі, але позбулася його, підписавши Будапештський меморандум.

"Крим тоді був частиною України. Саме тому на кону зараз так багато", - відзначив Ліндсі Грем.

Нагадаємо, Велика Британія пропонує Україні юридичну підтримку для створення трибуналу щодо російських посадових осіб, відповідальних за воєнні злочини в Україні.

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