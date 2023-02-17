Мобільний шиномонтаж для ЗСУ

Благодійний фонд «Україна в огні» спільно з Національною агенцією стратегічних комунікацій (НАСК) та глядачами проекту «Україна в Огні» передали ЗСУ перший мобільний шиномонтаж.

Його отримала 82-га Чернівецька десантна бригада. Шиномонтаж створено на базі подовженого Mercedes-benz Sprinter. Його обладнано шиномонтажним і балансувальним станками, компресором, потужним генератором, додатковим освітленням та укомплектовано усім необхідним інструментом. Автомобіль працюватиме безпосередньо в зоні бойових дій і допомогатиме військовим швидко відновлювати пікапи, позашляховики та буси, які сьогодні масово використовуються в ЗСУ.

Як свідчить наша співпраця з військовими – мобільні шиномонтажі конче необхідні уздовж усієї лінії фронту. Якщо розірвало шини або є проколи чи порізи цілком робочий автомобіль просто втрачається, бо до шиномонтажу зі світлом та персоналом треба їхати в тил 30 – 50 кілометрів. На це витрачаються час, кошти, іноді людські життя. Мобільний шиномонтаж здатен віришити прблему на місці, покращити логістику і за потреби доволі ефективно діяти на ділянках фронту у 30-50 кілометрів і допомагати не тільки своєму підрозділу, але і сусіднім.

Наша мета: в найближчі місяці підготувати для ЗСУ від 5-ти до 10-ти спеціалізованих мобільних шиномонтажів. Вони зможуть закрити потреби на найгарячіших напрямках і суттєво допоможуть ЗСУ не втрачати техніку, час та людей.

Щоб виконати цю роботу ми долучаємо до проекту українські компанії та небайдужих глядачів нашого медійного проекту. Зібрані кошти одразу йдуть на закупівлю автобусів та необхідного обладнання. Наш другий мобільний шиномонтаж буде готовий уже на початку березня. Долучайтесь. Передача кожного шиномонтажу ретельно узгоджується з відділами забезпечення та логістики ЗСУ. Ви можете бути певними, що кожен автомобіль працює виключно для фронта та нашої перемоги.