У Харкові відновлює роботу метро

КП «Харківський метрополітен» відновить перевезення пасажирів у неділю, 12 березня.
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, інтервал руху на всіх лініях метро становитиме 15 хвилин.
Про це інформує Харківська міська рада.
Трамваї та тролейбуси поки що не курсуватимуть.
З урахуванням цього розроблено нову схему роботи муніципальних автобусів, яка впроваджується на час роботи метро та знеструмлення наземного електротранспорту. З 12 березня у Харкові працюватимуть наступні автобусні маршрути:
- №7 (трол.) (РК «вул. Дванадцятого Квітня» - ст. м. «Армійська»);
- №20 (ст. м. «Наукова» - лікарня швидкої допомоги);
- №22 (ст. м. «Холодна гора» - вул. Радіотехнічна);
- №28 (ст. м. «Імені О. С. Масельського» - вул. Краснодарська);
- №32 (ст. м. «Захисників України» - пр. Дзюби);
- №33 (пр. Жуковского - ст. м. «Наукова»);
- №69 (вул. Астрономічна - ст. м. «Університет»);
- №45 (трол) (РК «з/с Рогань» - ст. м. «Індустріальна»);
- №57 (ст. м. «Центральний ринок» - пр. Дзюби);
- №58 (вул. Золочівська - Новоселівка);
- №63 (602 м/р - вул. Клочківська);
- №67 (ст. м. «Холодна гора» - ст. м. «Центральний ринок»);
- №68 (ст. м. «Проспект Гагаріна» - вул. Колекторна);
- №72 (пр. Слави - ст. м. «Центральний ринок»);
- №99 (медучилище - ст. м. «Холодна гора»);
- №112 (Основ’янське озеро - ринок ХТЗ);
- №170 (з/с «Основа» - вул. Наталії Ужвій);
- №128 (ст. м. «Проспект Гагаріна» - вул. Біологічна);
- №140 (ст. м. «Центральний ринок» - вул. Беркоса);
- №204 (вул. Наталії Ужвій - АС «Індустріальна»);
- №206 (вул. Наталії Ужвій- АС «Героїв Праці»);
- №208 (Велика Данилівка - АС «Героїв Праці»);
- №222 (вул. Світла - АС «Героїв Праці»);
- №243 (ст. м. «Холодна гора» - пансіонат);
- №260 (з/с «Основа» - ст. м. «Захисників України»);
- №272 (вул. Світла - пл. Конституції);
- №273 (ст. м. «Холодна гора» - Липовий Гай);
- №281 (вул. Краснодарська - ст. м. «Академіка Барабашова»);
- №296 (П’ятихатки - пр. Незалежності);
- № 51 (РК «вул. Дванадцятого Квітня» - РК «вул. Зубарєва»);
- №52 (РК «вул. Дванадцятого Квітня» - РК «759 м/р»);
- №147 (м/р «Горизонт» - ст. м. «Проспект Гагаріна»);
- №266 ( ст. Л. Толстого - АС «Героїв Праці»);
- №24 (трол.) (602 м/р - ст. м. «Академіка Барабашова»);
- №52 (вул. Гарібальді - ст. м. «Студентська»);
- №5 (трол.) (аеропорт - ст. м. «Проспект Гагаріна»);
- №88 (пр. Перемоги - ст. м. «Наукова»);
- №221 (пр. Перемоги - ст. м. «Держпром»).
Нагадаємо, що раніше у метро Харкова затримали львів'янина з гранатою.
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