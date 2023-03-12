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У Харкові відновлює роботу метро

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У Харкові відновлює роботу метро

Фото: УНІАН

КП «Харківський метрополітен» відновить перевезення пасажирів у неділю, 12 березня.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, інтервал руху на всіх лініях метро становитиме 15 хвилин.

Про це інформує Харківська міська рада. 

Трамваї та тролейбуси поки що не курсуватимуть.   

З урахуванням цього розроблено нову схему роботи муніципальних автобусів, яка впроваджується на час роботи метро та знеструмлення наземного електротранспорту. З 12 березня у Харкові працюватимуть наступні автобусні маршрути:

  • №7 (трол.) (РК «вул. Дванадцятого Квітня» - ст. м. «Армійська»);
  • №20 (ст. м. «Наукова» - лікарня швидкої допомоги);
  • №22 (ст. м. «Холодна гора» - вул. Радіотехнічна);
  • №28 (ст. м. «Імені О. С. Масельського» - вул. Краснодарська);
  • №32 (ст. м. «Захисників України» - пр. Дзюби);
  • №33 (пр. Жуковского - ст. м. «Наукова»);
  • №69 (вул. Астрономічна - ст. м. «Університет»);
  • №45 (трол) (РК «з/с Рогань» - ст. м. «Індустріальна»);
  • №57 (ст. м. «Центральний ринок» - пр. Дзюби);
  • №58 (вул. Золочівська - Новоселівка);
  • №63 (602 м/р - вул. Клочківська);
  • №67 (ст. м. «Холодна гора» - ст. м. «Центральний ринок»);
  • №68 (ст. м. «Проспект Гагаріна» - вул. Колекторна);
  • №72 (пр. Слави - ст. м. «Центральний ринок»);
  • №99 (медучилище - ст. м. «Холодна гора»);
  • №112 (Основ’янське озеро - ринок ХТЗ);
  • №170 (з/с «Основа» - вул. Наталії Ужвій);
  • №128 (ст. м. «Проспект Гагаріна» - вул. Біологічна);
  • №140 (ст. м. «Центральний ринок» - вул. Беркоса);
  • №204 (вул. Наталії Ужвій - АС «Індустріальна»);
  • №206 (вул. Наталії Ужвій- АС «Героїв Праці»);
  • №208 (Велика Данилівка - АС «Героїв Праці»);
  • №222 (вул. Світла - АС «Героїв Праці»);
  • №243 (ст. м. «Холодна гора» - пансіонат);
  • №260 (з/с «Основа» - ст. м. «Захисників України»);
  • №272 (вул. Світла - пл. Конституції);
  • №273 (ст. м. «Холодна гора» - Липовий Гай);
  • №281 (вул. Краснодарська - ст. м. «Академіка Барабашова»);
  • №296 (П’ятихатки - пр. Незалежності);
  • № 51 (РК «вул. Дванадцятого Квітня» - РК «вул. Зубарєва»);
  • №52 (РК «вул. Дванадцятого Квітня» - РК «759 м/р»);
  • №147 (м/р «Горизонт» - ст. м. «Проспект Гагаріна»);
  • №266 ( ст. Л. Толстого - АС «Героїв Праці»);
  • №24 (трол.) (602 м/р - ст. м. «Академіка Барабашова»);
  • №52 (вул. Гарібальді - ст. м. «Студентська»);
  • №5 (трол.) (аеропорт - ст. м. «Проспект Гагаріна»);
  • №88 (пр. Перемоги - ст. м. «Наукова»);
  • №221 (пр. Перемоги - ст. м. «Держпром»).

Нагадаємо, що раніше у метро Харкова затримали львів'янина з гранатою

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