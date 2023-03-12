В Харькове возобновляет работу метро

КП «Харьковский метрополитен» возобновит перевозку пассажиров в воскресенье, 12 марта.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, интервал движения на всех линиях метро составит 15 минут.
Об этом сообщает Харьковский городской совет.
Трамваи и троллейбусы пока не будут курсировать.
С учетом этого разработана новая схема работы муниципальных автобусов, которая внедряется на время работы метро и обесточивание наземного электротранспорта. С 12 марта в Харькове будут работать следующие автобусные маршруты:
- №7 (трол.) (РК «ул. Двенадцатого Апреля» – ст. м. «Армейская»);
- №20 (ст. м. «Научная» – больница скорой помощи);
- №22 (ст. м. «Холодная гора» – ул. Радиотехническая);
- №28 (ст. м. «Имени О. С. Масельского» – ул. Краснодарская);
- №32 (ст. м. «Защитников Украины» – пр. Дзюбы);
- №33 (пр. Жуковского – ст. м. «Научная»);
- №69 (ул. Астрономическая – ст. м. «Университет»);
- №45 (тролль) (РК «с/с Рогань» – ст. м. «Индустриальная»);
- №57 (ст. м. «Центральный рынок» – пр. Дзюбы);
- №58 (ул. Золочевская – Новоселовка);
- №63 (602 м/г – ул. Клочковская);
- №67 (ст. м. «Холодная гора» – ст. м. «Центральный рынок»);
- №68 (ст. м. «Проспект Гагарина» – ул. Коллекторная);
- №72 (пр. Славы – ст. м. «Центральный рынок»);
- №99 (медучилище – ст. м. «Холодная гора»);
- №112 (Основянское озеро – рынок ХТЗ);
- №170 (с/с «Основа» – ул. Натальи Ужвий);
- №128 (ст. м. «Проспект Гагарина» – ул. Биологическая);
- №140 (ст. м. «Центральный рынок» – ул. Беркоса);
- №204 (ул. Натальи Ужвий – АС «Индустриальная»);
- №206 (ул. Натальи Ужвий-АС «Героев Труда»);
- №208 (Большая Даниловка – АС «Героев Труда»);
- №222 (ул. Света – АС «Героев Труда»);
- №243 (ст. м. «Холодная гора» – пансионат);
- №260 (с/с «Основа» – ст. м. «Защитников Украины»);
- №272 (ул. Света – пл. Конституции);
- №273 (ст. м. «Холодная гора» – Липовая Роща);
- №281 (ул. Краснодарская – ст. м. «Академика Барабашова»);
- №296 (Пятихатки – пр. Независимости);
- № 51 (РК «ул. Двенадцатого Апреля» – ЖК «ул. Зубарева»);
- №52 (РК «ул. Двенадцатого Апреля» — РК «759 м/р»);
- №147 (м/с «Горизонт» – ст. м. «Проспект Гагарина»);
- №266 (ст. Л. Толстого – АС «Героев Труда»);
- №24 (тролл.) (602 м/с – ст. м. «Академика Барабашова»);
- №52 (ул. Гарибальди – ст. м. «Студенческая»);
- №5 (трол.) (аэропорт – ст. м. «Проспект Гагарина»);
- №88 (пр. Победы – ст. м. «Научная»);
- №221 (пр. Победы – ст. м. «Госпром»).
Напомним, что ранее в метро Харькова задержали львовянина с гранатой.
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