В Харькове возобновляет работу метро

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, интервал движения на всех линиях метро составит 15 минут.

Об этом сообщает Харьковский городской совет.

Трамваи и троллейбусы пока не будут курсировать.

С учетом этого разработана новая схема работы муниципальных автобусов, которая внедряется на время работы метро и обесточивание наземного электротранспорта. С 12 марта в Харькове будут работать следующие автобусные маршруты:

№7 (трол.) (РК «ул. Двенадцатого Апреля» – ст. м. «Армейская»);

№20 (ст. м. «Научная» – больница скорой помощи);

№22 (ст. м. «Холодная гора» – ул. Радиотехническая);

№28 (ст. м. «Имени О. С. Масельского» – ул. Краснодарская);

№32 (ст. м. «Защитников Украины» – пр. Дзюбы);

№33 (пр. Жуковского – ст. м. «Научная»);

№69 (ул. Астрономическая – ст. м. «Университет»);

№45 (тролль) (РК «с/с Рогань» – ст. м. «Индустриальная»);

№57 (ст. м. «Центральный рынок» – пр. Дзюбы);

№58 (ул. Золочевская – Новоселовка);

№63 (602 м/г – ул. Клочковская);

№67 (ст. м. «Холодная гора» – ст. м. «Центральный рынок»);

№68 (ст. м. «Проспект Гагарина» – ул. Коллекторная);

№72 (пр. Славы – ст. м. «Центральный рынок»);

№99 (медучилище – ст. м. «Холодная гора»);

№112 (Основянское озеро – рынок ХТЗ);

№170 (с/с «Основа» – ул. Натальи Ужвий);

№128 (ст. м. «Проспект Гагарина» – ул. Биологическая);

№140 (ст. м. «Центральный рынок» – ул. Беркоса);

№204 (ул. Натальи Ужвий – АС «Индустриальная»);

№206 (ул. Натальи Ужвий-АС «Героев Труда»);

№208 (Большая Даниловка – АС «Героев Труда»);

№222 (ул. Света – АС «Героев Труда»);

№243 (ст. м. «Холодная гора» – пансионат);

№260 (с/с «Основа» – ст. м. «Защитников Украины»);

№272 (ул. Света – пл. Конституции);

№273 (ст. м. «Холодная гора» – Липовая Роща);

№281 (ул. Краснодарская – ст. м. «Академика Барабашова»);

№296 (Пятихатки – пр. Независимости);

№ 51 (РК «ул. Двенадцатого Апреля» – ЖК «ул. Зубарева»);

№52 (РК «ул. Двенадцатого Апреля» — РК «759 м/р»);

№147 (м/с «Горизонт» – ст. м. «Проспект Гагарина»);

№266 (ст. Л. Толстого – АС «Героев Труда»);

№24 (тролл.) (602 м/с – ст. м. «Академика Барабашова»);

№52 (ул. Гарибальди – ст. м. «Студенческая»);

№5 (трол.) (аэропорт – ст. м. «Проспект Гагарина»);

№88 (пр. Победы – ст. м. «Научная»);

№221 (пр. Победы – ст. м. «Госпром»).

Напомним, что ранее в метро Харькова задержали львовянина с гранатой.

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