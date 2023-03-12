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В Харькове возобновляет работу метро

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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В Харькове возобновляет работу метро

Фото: УНИАН

КП «Харьковский метрополитен» возобновит перевозку пассажиров в воскресенье, 12 марта.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, интервал движения на всех линиях метро составит 15 минут.

Об этом сообщает Харьковский городской совет.

Трамваи и троллейбусы пока не будут курсировать.

С учетом этого разработана новая схема работы муниципальных автобусов, которая внедряется на время работы метро и обесточивание наземного электротранспорта. С 12 марта в Харькове будут работать следующие автобусные маршруты:

  • №7 (трол.) (РК «ул. Двенадцатого Апреля» – ст. м. «Армейская»);
  • №20 (ст. м. «Научная» – больница скорой помощи);
  • №22 (ст. м. «Холодная гора» – ул. Радиотехническая);
  • №28 (ст. м. «Имени О. С. Масельского» – ул. Краснодарская);
  • №32 (ст. м. «Защитников Украины» – пр. Дзюбы);
  • №33 (пр. Жуковского – ст. м. «Научная»);
  • №69 (ул. Астрономическая – ст. м. «Университет»);
  • №45 (тролль) (РК «с/с Рогань» – ст. м. «Индустриальная»);
  • №57 (ст. м. «Центральный рынок» – пр. Дзюбы);
  • №58 (ул. Золочевская – Новоселовка);
  • №63 (602 м/г – ул. Клочковская);
  • №67 (ст. м. «Холодная гора» – ст. м. «Центральный рынок»);
  • №68 (ст. м. «Проспект Гагарина» – ул. Коллекторная);
  • №72 (пр. Славы – ст. м. «Центральный рынок»);
  • №99 (медучилище – ст. м. «Холодная гора»);
  • №112 (Основянское озеро – рынок ХТЗ);
  • №170 (с/с «Основа» – ул. Натальи Ужвий);
  • №128 (ст. м. «Проспект Гагарина» – ул. Биологическая);
  • №140 (ст. м. «Центральный рынок» – ул. Беркоса);
  • №204 (ул. Натальи Ужвий – АС «Индустриальная»);
  • №206 (ул. Натальи Ужвий-АС «Героев Труда»);
  • №208 (Большая Даниловка – АС «Героев Труда»);
  • №222 (ул. Света – АС «Героев Труда»);
  • №243 (ст. м. «Холодная гора» – пансионат);
  • №260 (с/с «Основа» – ст. м. «Защитников Украины»);
  • №272 (ул. Света – пл. Конституции);
  • №273 (ст. м. «Холодная гора» – Липовая Роща);
  • №281 (ул. Краснодарская – ст. м. «Академика Барабашова»);
  • №296 (Пятихатки – пр. Независимости);
  • № 51 (РК «ул. Двенадцатого Апреля» – ЖК «ул. Зубарева»);
  • №52 (РК «ул. Двенадцатого Апреля» — РК «759 м/р»);
  • №147 (м/с «Горизонт» – ст. м. «Проспект Гагарина»);
  • №266 (ст. Л. Толстого – АС «Героев Труда»);
  • №24 (тролл.) (602 м/с – ст. м. «Академика Барабашова»);
  • №52 (ул. Гарибальди – ст. м. «Студенческая»);
  • №5 (трол.) (аэропорт – ст. м. «Проспект Гагарина»);
  • №88 (пр. Победы – ст. м. «Научная»);
  • №221 (пр. Победы – ст. м. «Госпром»).

Напомним, что ранее в метро Харькова задержали львовянина с гранатой.

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