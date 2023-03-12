Хочет украинцев уморить голодом: NYT — о кровавых планах Путина

Только на деоккупированной Херсонской области около 300 000 гектаров земли нужно разминировать, прежде чем поля станут пригодными для сельского хозяйства.

Многие украинские фермеры считают, что российские войска сознательно обстреливают поля и технику, чтобы морить украинцев голодом и уничтожить одну из важнейших экономических отраслей страны. И пока нет признаков того, что сельское хозяйство в ближайшее время возобновит свою роль в производстве.

Об этом говорится в материале журналиста-расследователя отдела International NYT Майкла Швирца.

В его статье рассказывается о фермерах из деоккупированной Херсонщины. Этот регион до войны считался одним из крупнейших экспортеров овощей.

"Выращивая арбузы, ячмень, подсолнечное масло и кукурузу, плодородные земли Украины воспитывали поколения, доставляли огромные объемы продовольствия в мир и теперь могут стать крайне необходимым источником жизни для страны. И хотя российских войск, когда-то оккупировавших многие поля южной Украины, давно нет , они оставили колоссальный массив взрывчатки, некоторые заброшены, а другие пристроены как ловушки. Российские войска все еще контролируют территорию в регионе к востоку от реки Днепр, а это значит, что значительная часть недавно освобожденных земель остается в зоне действия российской артиллерии", — пишет иностранный журналист.

По его мнению, ни в одном регионе проблема не стоит так остро, как в Херсонской области, где российские войска почти везде покинули взрывчатку после того, как осенью украинские войска ее местами оттеснили.