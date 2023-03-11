В Бахмуте бои продолжаются уже в самом городе: Данилов заявил о "перелопачивании" врага

Территории вокруг города усеяны телами врага, в том числе наемников ЧВК "Вагнер".

В районе Бахмута бои продолжаются как в его окрестностях, так и уже на улицах самого города, однако украинские военные продолжают держать оборону.

Об этом секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил в эфире телемарафона "Единые новости" 11 марта.

Чиновник отметил, что заседание Ставки верховного главнокомандующего 10 марта было одним из самых длинных и касалось Бахмута.

"Почти три часа разбирались в ситуации. Это касается и Бахмута, и других участков фронта. Мы этому уделяем максимальное внимание, потому что для нас это очень знаковая... Территория и происходящее в районе Бахмута", — сказал Данилов.

"Правы те, кто говорят, что там уже на окраинах города в некоторых местах и на улицах города продолжаются бои. Но имеем в виду, что наши военные стоят. Наши военные защищают прославленный город Бахмут, потому что это наша крепость", — подчеркнул секретарь СНБО.

Он сделал намек на то, что действия Сил обороны Украины на Бахмутском направлении в ближайшем будущем станут очень полезны для государства и армии.

"Потому что там перелопачивается огромное количество той мразоты, которая ворвалась на нашу территорию", – пояснил Данилов.

Он добавил, что окрестные территории усыпаны телами погибших российских окупантов, в том числе наемников ЧВК "Вагнер". Их никто не забирает, "потому что они там никому не нужны".

Напомним, по данным британского Минобороны, "вагнеровцы" за последние четыре дня захватили большинство восточной части Бахмута. Сообщается, что линия фронта проходит по центру города вдоль реки Бахмутка.

Как сообщили в ВСУ 11 марта, за сутки на Бахмутском направлении произошло 53 боевых столкновения и враг потерял там 535 своих бойцов убитыми и ранеными. В районе самого Бахмута было 23 боевых столкновения.

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